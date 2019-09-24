جوتيريش: أدعو قادة العالم لإعلاء المصلحة العليا لشعوبهم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قادة العالم بإعلاء المصلحة العليا للشعوب.

وقال جوتيريش، في كلمته خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن «العالم يشهد نزاعات مستمرة، وانتشارًا للإرهاب، وخطرًا كبيرًا بسبب سباق التسلح»، مشيرًا إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.

وأعرب عن استيائه من تدهور الأوضاع في بعض الدول، وخاصة اليمن وليبيا وأفغانستان، قائلًا: «أحلم بمستقبل تعيش فيه دول المنطقة باحترام وتعاون دون أي تدخل».

وأبدى تخوفه من تطورات الأوضاع في الخليج، قائلًا: «يساورنا القلق من احتمالية نشوب نزاع مسلح لن يتحمله العالم».

وأضاف أن الهجوم على منشآت النفط بالمملكة العربية السعودية أمر غير مقبول على الإطلاق، ولابد من وضع حد له.

وانطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور رؤساء وقادة العالم، ومن بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبدأ فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلقاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تقرير عن أعمال المنظمة، ليعقبه كلمات رؤساء وقادة الدول.