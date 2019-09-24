مقتل شخص وإصابة العشرات إثر حدوث زلزال بشمال شرق باكستان

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ذكر مسؤولون أن باكستان أطلقت عملية بحث وإنقاذ طارئة، وحشدت قواتها العسكرية، في أعقاب وقوع زلزال بلغت قوته 8ر5 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد، على الأقل، وإصابة أكثر من 50 بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال الجنرال محمد أفضل، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان: "وصلت فرقنا إلى المناطق التي ضربها الزلزال وبدأت أعمال الإنقاذ".

وأكد أفضل مقتل سيدة وإصابة أكثر من 50 شخصا، بحسب التقارير الأولية، ولا تزال السلطات تقوم بتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

من ناحية أخرى، ذكرت شبكة "جيو" الاخبارية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 70 آخرين جراء الزلزال.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان بأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، وكان قريبا من مدينة جيلوم، القريبة من العاصمة إسلام آباد والشطر الباكستاني من إقليم كشمير.

وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع مستشفيات إقليم آزاد كشمير، بحسب ما قاله مشتاق مينهاس، وزير الإعلام في الحكومة الإقليمية.

وقال مينهاس: "ألحق الزلزال أضرارا بضفتي إحدى القنوات، التي من الممكن أن تتسبب في أن تغمر المياه مساحات شاسعة من الأراضي ببلدة ميربور".

وعرضت وسائل الإعلام المحلية صورا مخيفة للأضرار التي ألحقها الزلزال بالمنازل والطرق في المنطقة، مما أجبر آلاف السكان على الفرار من منازلهم قبل الفجر.

وأوضح الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني أن السلطات حشدت قوات عسكرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وحدوث الزلازل أمر شائع في المنطقة، ومن الممكن أن تتسبب في أضرار جسيمة.