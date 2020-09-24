اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباريات اليوم في الدوري

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، عن طاقم حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري.

ويلتقي وادي دجلة مع نظيره سموحة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على استاد المقاولون.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالتالي: «محمد يوسف "حكم ساحة"، ويعاونه، أسامة عبداللطيف وأحمد لطفي، محمد سعد "حكم رابع" ومحمد أبو خاطر ومبروك نبيل لـ"الفيديو"»

بينما يواجه المصري البورسعيدي نظيره الإنتاج الحربي، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا، على استاد برج العرب .

ويقود هذا اللقاء تحكيميا، «محمود ناجي "حكم ساحة" ويعاونه، رجب محمد وماجد المليجي، وعبدالرحمن محمد "حكم رابع"، وأحمد الغندور وسعيد حمزة لـ "الفيديو"».

فيما يلتقي الجونة مع نظيره أسوان، في تمام الخامسة والنصف عصرا، استاد خالد بشارة، ويقود اللقاء تحيكميا، «أمين عمر "حكم ساحة"، ويعاونه، محمود أبو الرجال وسمير جمال، ومحمد إبراهيم "حكم رابع" ومحمد سلامة وعمرو رمضان لـ"الفيديو"»

ويختتم اليوم بمباراة الإسماعيلي وبيراميدز، في تمام الساعة الثامنة مساءا على استاد الإسماعيلية، ويقود اللقاء تحكيميا كلا من (محمد عادل "حكم ساحة"، ويعاونه، يوسف البساطي وأحمد نوفل، وحسن سعدي "حكم رابع"، وصبحي العمراوي وعمرو عايد لـ"الفيديو").