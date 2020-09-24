المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة بشمال سيناء: استراتجية جديدة لضمان الإقبال على الفحص

أكدت الدكتورة انتصار سرى مدير الرعاية الصحية الأساسية ومنسق عام المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء على أهمية وضع استراتيجية عمل جديدة للمبادرة الرئاسية لضمان زيادة إقبال المواطنين للفحص والكشف الطبى عن الأمراض المزمنة بالمبادرة الرئاسية وإعادة توزيع نقاط الفحص من الأماكن الأقل كثافة الى الأماكن ذات الكثافة العالية لخدمة أكبر عدد من المستهدفين.



وأكدت الدكتورة انتصار - فى اجتماعها اليوم مع أطقم تنفيذ المبادرة بادارة العريش الصحية.. بحضور الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى والدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى - على تثمين دور الرائدات الريفيات فى دعم المبادرة ومساهمتهن فى حث الأسر والأفراد على التوجه الى نقاط المبادرة، مطالبة بضرورة التنسيق والتعاون اليومى بين مشرفى المبادرة بالإدارات الصحية والفرق الطبية العاملة بنقاط الفحص لمعرفة الاحتياجات اليومية للفرق العاملة .. مع أهمية التواصل الفعال بين فريق إشراف المديرية ومديرى الإدارات بصفة يومية.



واستعرضت الدكتورة انتصار الموقف العام بالمبادرة الرئاسية، وما تم فحصه، واحتياجات المرحلة المقبلة.. مع استمرار التنسيق والمتابعة.. ووجهت بضرورة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين كل من مديرية الصحة ومديرية الأوقاف لتكثيف الحملات لتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.. كما أكدت على ضرورة تكثيف عمل الرائدات الريفيات خلال الفترة الحالية.



من جانبه.. أكد الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى على انتظام عمل الفرق الطبية من خلال المبادرة.. مشيرا الى استمرار المتابعة والمرور الدورى لنقاط الفحص بالمبادرة الرئاسية بصفة دائمة والعمل ىعلى توفير احتياجاتها وتيسير عملها فى خدمة المواطنين، وأن هدف المبادرة الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة.



وأوضح الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى أن أطقم الادارة مستمرة فى توعية المواطنين والتأكيد على أهمية المبادرة التى تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما والمسجلين لدى قاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.



وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى أن المبادرة تقدم التوعية الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لمرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم.. الى جانب تحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة بالمراكز الحضرية بالمحافظة، وأنها تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.



يذكر أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء - التي ستستمر حتى نهاية ديسمبر القادم- كانت قد انطلقت يوم الجمعة الماضى من أمام المساجد ومختلف النقاط الطبية المحددة لها.. حيث تشارك فيها مديرية الأوقاف بتحديد عدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة.. الى جانب قيام باقى المساجد على مستوى المحافظة بالاعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت أثناء اقامة الصلوات اليومية وفى خطب الجمعة.