بيراميدز يعلن موعد تقديم شريف إكرامي

يعقد نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا الجمعة المقبل لتقديم شريف إكرامي، حارس الأهلي السابق.

وسيعلن بيراميدز تفاصيل التعاقد مع شريف إكرامي في مؤتمرا صحفيا الجمعة المقبل في السابعة مساء باستاد الدفاع الجوي.

وقرر شريف اكرامي الرحيل عن صفوف الأهلي بعدما أصدر بيانا يؤكد فيه احترامه الكامل للأهلي وجماهيره وفي ظل تمسك محمد الشناوي بالفرصة وأنه لن يتنازل عن اللعب أساسيا خاصة بعد المستوى المميز الذي يقدمه خلال الفترة الاخيرة.

وآثار شريف إكرامي جدلا واسعا بعدما قرر رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، الرحيل والانضمام إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر قادما من هيدرسفيلد الانجليزي، كما اتهم بأنه المحرض الاول لرمضان للرحيل عن القلعة الحمراء الذي نشئ ضمن صفوفه.