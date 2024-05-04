قصف مدفعي وجوي للاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان

واصل الكيان الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان، بواسطة القصف المدفعي وشن الغارات الجوية.

وذكرت مصادر ميدانية في بيروت، أن طائرة مسيرة تابعة للكيان الإسرائيلي أطلقت صاروخا على طريق عام /بنت جبيل - كونين/، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لسقوط 4 قذائف من جانب الكيان الإسرائيلي.

واستهدفت مدفعية الكيان الإسرائيلي أطراف بلدات: راشيا الفخار، وطيرحرفا، وعلما الشعب، كما استهدفت دبابة إسرائيلية بلدة عيتا الشعب بقذيفة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف البلدة أيضا بقذيفة هاون، كما أطلقت دبابة متمركزة في مستعمرة المطلة قذيفة باتجاه أحد المنازل في بلدة كفركلا.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.