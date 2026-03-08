دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يزعم أنها قادمة من لبنان

دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وسط هجمات صاروخية وطائرات مسيرة يشتبه في أنها قادمة من لبنان.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - في نبأ عاجل قبل قليل - أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات جراء هذه الهجمات، التي يرجح أن يكون حزب الله هو من نفذها.. مع الإشارة إلى بيان لجيش الاحتلال يزعم فيه أن حزب الله، المدعوم من إيران، أطلق عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ يوم الاثنين الماضي تضامنا مع الحرب ضد إيران.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، إنذارا بإخلاء قرى أرنون يحمر زوطر الشرقية زوطر الغربية في الجنوب، كما وجه إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة الإخلاء.

من جهة أخرى، حدثت أضرارا كبيرة في السرايا الحكومية في تبنين إثر الغارات الأخيرة على المدينة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفذ أيضا غارات على الشعيتية في قضاء صور، وأفيد بسقوط إصابات وقتلى، كما أغار على بلدتي رشاف وصربين.