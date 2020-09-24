إصابات كورونا تتخطى عتبة الـ50 ألفا بالجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50 ألفًا و579 في البلاد.



ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1703.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 116 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 35 ألفًا و544.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا، اليوم الخميس، إلى أكثر من 975 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 31 مليون إصابة.