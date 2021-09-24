 تحطم مروحية على متنها 5 أفراد بشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية - بوابة الشروق
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تحطم مروحية على متنها 5 أفراد بشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 6:22 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 6:22 م

تحطمت مروحية على متنها خمسة أفراد بشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية بعد أيام فقط من تحطم طائرة في الشرق الأقصى لروسيا وأدى إلى مصرع ستة أشخاص.

ولم يرد بيان رسمي عما إذا كان هناك ناجون، حيث إن تحطمت المروحية في منطقة نائية ومن الصعب الوصول إليها، وقد لا يتم معرفة ذلك لأيام.

وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أنه تم العثور بالفعل على جثث ثلاثة أفراد على الأقل. وأفادت تقارير بأن المروحية وهي من طراز كاموف كا-27 تابعة لهيئة الحدود، وهي فرع لوكالة الاستخبارات المحلية القوية "إف إس بي". ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث.

وكانت طائرة من طراز أنتونوف-26 قد تحطمت الأربعاء الماضي بالقرب من مدينة خاباروفسك غير البعيدة عن الحدود مع الصين. ووفقا للجنة التحقيق، تمت استعادة جثث كل الأشخاص الستة الذين كانوا على متنها اليوم الجمعة.

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