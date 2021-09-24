مدينة سيوة: جاهزية المواقع الأثرية والسياحية تمهيدا لاستقبال زوار الموسم السياحي الشتوي

قال العميد عصام عبد الغني رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه يتم العمل على جاهزية المواقع السياحية والاثرية لاستقبال، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمناطق شالى الأثرية، وجبل الموتى، جبل الدكرور، مع مواصلة العمل في كافة المناطق السياحية والاثرية؛ تمهيدا لاستقبال الزوار في الموسم السياحي الشتوي.



وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة، أن الواحة تمتلك مقومات سياحية تجمع بين التاريخ والحضارة، والسياحة الاستشفائية، ورحلات السفاري، وبحيرات الملح، والتعرف، ومتحف البيت السيوي، والاستمتاع بأجواء المساء بالمخيمات، حيث شهدت هذا العام إقبالا غير مسبوق مما ساهم في الترويج للواحة وتوفير فرص العمل طوال شهور الصيف.



وأكد على جاهزية الواحة لاستقبال احتفالية قلعة شالى الأثرية يوم 6 أكتوبر المقبل، حيث تكاملت كافة الجهات من أجل نجاح الموسم السياحي الشتوى الذي يستمر حتى أبريل القادم.