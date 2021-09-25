الدبيبة: قطار التنمية والاستقرار والبناء في ليبيا انطلق ولن يتوقف حتى تحقيق غايته

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، أن قطار التنمية والاستقرار والبناء بليبيا انطلق، ولن يتوقف حتى تحقيق غايته، لافتا إلى أن الليبيين يريدون العيش بسلام كغيرهم من الشعوب.

وأوضح الدبيبة، خلال كلمة ألقاها أمام المتظاهرين الذين تجمعوا وسط العاصمة طرابلس بميدان الشهداء رفضا لسحب مجلس النواب الثقة من حكومته، أن حكومته تعمل لبناء جيش ليبي واحد، ولاؤه للوطن، وليس لشخص أو قبيلة أو مدينة، داعيا أهل طرابلس أن يقودوا حراكا ليبيا نحو السلام والاستقرار.

وأشار حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، إلى أن خروج المتظاهرين هو أقوى رسالة بأن ليبيا واحدة موحدة، وأن الشعب الليبي يرفض الانقسام، مشددا على أن مشروع حكومة الوحدة الوطنية هو نعم للحياة لا للحروب لا للفتن، وشعارها التسامح والمحبة والوصول بالوطن إلى بر الأمان.

ونفى الدبيبة أن تكون الحكومة سرقت أموال الشعب، مؤكدا أنه تم صرف الأموال على أبناء الوطن.