 مسئول في «فيس بوك» يمثل أمام الشيوخ الأمريكي بسبب «إنستجرام» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول في «فيس بوك» يمثل أمام الشيوخ الأمريكي بسبب «إنستجرام»

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 7:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 7:23 ص

يمثل أحد كبار مسئولي شركة (فيس بوك) الأمريكية للتواصل الاجتماعي أمام مجلس الشيوخ في 30 سبتمبر الجاري للرد على تقارير أفادت بأن منصة (إنستجرام)، التابعة لفيس بوك؛ تدمر الصحة العقلية للمراهقات.
وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن أنتيجون ديفيس مدير السلامة الدولية في شركة فيسبوك سيدلي بشهادته أمام اللجنة الفرعية للتجارة بمجلس الشيوخ المعنية بحماية المستهلك.
يأتي هذا بعد أن كشفت صحيفة وسائل إعلام أمريكية عن أن (فيس بوك) أجرت بحثا كشف أن (إنستجرام) أثر سلبيا على الصحة العقلية للفتيات، لكن مسئولي الشركة قللوا من أهمية هذه التأثيرات.

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