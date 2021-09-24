جوتيريش ورئيس وزراء اليونان يبحثان التوترات في البحر المتوسط

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ركزت المحادثات بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في نيويورك على التوترات في شرق البحر المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس، وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية، اليوم الجمعة، إن اليونان ثابتة في دعمها للسلام والاستقرار والتعاون متعدد الأطراف في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط​​، وأكد دعم البلاد للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ومبادئ علاقات حسن الجوار.

واتهم ميتسوتاكيس، تركيا بقيامها بأنشطة غير قانونية تنتهك حقوق السيادة اليونانية وكذلك لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وكرر ميتسوتاكيس موقف اليونان من تسوية القضية القبرصية على أساس قرارات الأمم المتحدة السابقة بتكوين اتحاد فيدرالي يتكون من منطقتين وطائفتين.

ودعت تركيا في الأشهر الأخيرة إلى حل الدولتين في الجزيرة المنقسمة عرقيا. وقال رئيس الوزراء اليوناني إن المقترحات البديلة لإنهاء النزاع غير مقبولة.