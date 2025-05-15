المجلس الرئاسي الليبي يعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في طرابلس ويجمد قرارات حكومة الوحدة

أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارا بوقف شامل لإطلاق النار بالعاصمة الليبية طرابلس بعد اشتباكات دامية شهدتها المدينه منذ منتصف ليل الثلاثاء بين مجموعات مسلحة متناحرة.

وأعلن الرئاسي عبر بيان صحفي تجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري والأمني، وفق ما نشره مكتب إعلام الرئاسي الرئاسي والتي منها حل بعض الكتائب الأمنية وإقالة بعض أمراء الأجهزة الخدمية أو ضم البعض لوزارة الداخلية.

وأكد الرئاسي أنه شكل لجنة للتحقيق في أحداث طرابلس بدءاً من يوم الإثنين وحتى الآن وأصدر أوامر لجميع الوحدات العسكرية بالعودة إلى مقراتها فورا دون قيد أو شرط.

وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات في عدة مناطق بعد مقتل آمر قوة ما يعرف بالدعم والاستقرار غنيوة الككلي وسيطرت قوات تتبع وزارة الدفاع بحكومة عبدالحميد الدبيبة على مقرات ومناطق للدعم والاستقرار الذي تم حله بقرار الحكومة.