الاستفتاء في 4 مناطق أوكرانية بشأن الانضمام لروسيا يدخل يومه الثاني

رغم الانتقادات الدولية الشديدة، يدخل التصويت يومه الثاني في 4 أقاليم أوكرانية تحتلها روسيا في استفتاءات تمت الدعوة إليها سريعا بشأن انضمام تلك الأقاليم لروسيا.



ونشرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية صورا تظهر المزيد من المواطنين عند مراكز الاقتراع اليوم السبت.



ويجرى التصويت غير المعترف به دوليا ولم تجزه السلطات الأوكرانية، في المنطقتين الشرقيتين لوهانسك ودونيتسك وكذلك في زابوريجيا وخيرسون في الجنوب.



ويظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حسبما يُزعم أن رجالا مسلحين في أحد الأروقة يجبرون السكان على الذهاب لمراكز الاقتراع.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن "موظفي (لجان الانتخابات) الذين يرافقهم جنود مسلحون من القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي" يجمعون التوقيعات من السكان المحليين مباشرة في منازلهم.



ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثلاثاء. وعلى ضوء نتيجة تشير لموافقة الأغلبية على الضم يُنظر إليها على أنها تحصيل حاصل، يقول الكرملين إن عملية الضم ذاتها يمكن أن تحدث سريعا بعد ذلك.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان في وقت متأخر من أمس الجمعة إن التصويت "ذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة في انتهاك صارخ للقانون الدولي".



وأضاف "سوف نعمل مع حلفائنا وشركائنا لفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية الشديدة والسريعة على روسيا".



ووصفت مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع "جي 7" الاستفتاءات بأنها "عار".