مسئول جزائرى لـ الشروق: القمة العربية المقبلة «بدون أوراق مسبقة»

قال أحمد دادى عمر مفتش الاتصال بوزارة الإعلام الجزائرية إن القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر فى الأول من نوفمبر المقبل ستكون «قمة بدون أوراق» مسبقة الإعداد أو جدول أعمال مسبق، حيث ستقتصر على كلمات القادة المشاركين، مضيفا أن التجهيز للاجتماعات يسير على قدم وساق فى انتظار عقد القمة حيث تستعد الجزائر للترتيبات الخاصة باستضافة القمة.



وقال عمر فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» على هامش مشاركته فى اجتماع وزراء الإعلام العرب الذى عقد بالقاهرة الخميس الماضى برئاسة مصر إن جميع الترتيبات اللوجستية الخاصة بإقامة الرؤساء والقادة والوفود المرافقة لهم وضيوف الجزائر تمت وكذلك الترتيبات الإعلامية والصحفية.



وتابع قائلا إن هذه القمة ستكون مبهرة وسيشارك فيها الجميع وستكون على أحسن ما يرام.



وأشار عمر إلى أنه تقدم بتوصية إلى اجتماع وزراء الإعلام العرب باهتمام وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء بالاهتمام بالقمة العربية وإعطائها الزخم المطلوب لما لها من ثقل فى العالم العربى.



من ناحية أخرى، علمت «الشروق» أن وفدا من الجامعة العربية سيتوجه إلى الجزائر الأسبوع الجارى للوقوف على الترتيبات الخاصة لعقد هذه القمة.