إصابات واشتباكات مستمرة في نزاع بين عشيرتين جنوبي العراق

استمر لليوم الثالث على التوالي، نزاع عشائري بين قبيلتين في جنوبي العراق استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفقا لما ذكرت مصادر أمنية، السبت.



واندلع ذلك النزاع بإحدى قرى قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية بين عشيرتي الهصاصرة والبو حمودي، على خلفية نزاعات حول الأراضي والمياه.



وكان النزاع الذي اندلع قبل يومين، قد تواصل اليوم، وذلك بعد أن تدخلت بعض العشائر في المنطقة للإصلاح بين الطرفين وعقد هدنة لمدة ثلاثة أيام.



غير أن الهدنة لم تصمد، في حين أسفرت الاشتباكات عن إصابة 7 أشخاص حتى الآن.



وقد توجهت قوات من الشرطة المحلية والرد السريع الى المنطقة في محاولة للسيطرة عليه.



في سياق متصل، أكدت مديرية شرطة محافظة ميسان، السبت، فض نزاع عشائري واعتقال 5 متهمين من طرفي النزاع المسلح، فيما أشارت إلى أن الحادث تسبب بإصابة اثنين من المواطنين.



وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "نزاعاً عشائرياً مسلحاً اندلع بين عشيرتين مساء يوم أمس الجمعة، في منطقة نهر العز التابعة إلى قضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة".



وأوضح البيان، أن الحادث أسفر عن إصابة اثنين من المواطنين بجروح"، مؤكداً أن "قوة أمنية مشتركة من أفواج وأقسام قيادة الشرطة، بالاشتراك مع قطعات من الجيش العراقي توجهت إلى مكان الحادث وتمكنت من فرض طوق أمني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة وفض النزاع واحلال السلم المجتمعي داخل المنطقة المذكورة أعلاه".



وذكر أن "عمليات المداهمة والتفتيش وملاحقة المتسببين في النزاع أسفر عنها اعتقال 5 متهمين من المشتركين في النزاع العشائري كحصيلة أولية والتحفظ على المصابين لحين اكتمال التحقيقات".