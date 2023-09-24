صحة المنوفية: توقيع الكشف الطبي المجاني على 1201 مواطن بقرية شبرا خلفون

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية شبرا خلفون بمركز شبين الكوم، استمرت على مدار يومي السبت والأحد 23 و24 من سبتمبر الجاري.

نُظمت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة جيهان الشاذلي مدير إدارة شبين الكوم الصحية.

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشارت إلى أن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة وعيادتين باطنة، وعيادتين أطفال، وجراحة، وجلدية، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة، وأنف وأذن وحنجرة وأسنان، ومعمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وأضافت منسق القوافل أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1201 مواطن من أهالي القرية، وإجراء الفحوصات المعملية لـ245 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ112 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 19 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح، ومرض السكري عند الأطفال.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى الجمهورية.