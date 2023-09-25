 بعد تمزيق المصحف أمام سفارات في لاهاي.. البرلمان العربي يطالب بتشريعات لحماية الرموز الدينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد تمزيق المصحف أمام سفارات في لاهاي.. البرلمان العربي يطالب بتشريعات لحماية الرموز الدينية

منال الوراقي
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 10:49 م | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 10:49 م

استنكر البرلمان العربي، تكرار الممارسات الاستفزازية بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف وآخرها إقدام أحد الجماعات المتطرفة على تمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي، مشددا على رفضه التام لهذه الأفعال الغير مسؤولة التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف، وتهدد السلم والأمن الدوليين.
 
وجدد البرلمان العربي مطالبته بإصدار قوانين وتشريعات دولية من شأنها حماية واحترام الرموز الدينية، ونبذ التطرف والعنف، مؤكدا أن الإصرار على هذه الممارسات غير الأخلاقية يسهم بشكل مباشر في توتر الأوضاع ويقوّض الاحترام المتبادل في العلاقات بين الشعوب والدول.

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