مبادرة في الإمارات لتوزيع أكثر من 100 ألف شجرة غاف مجانية تزامنا مع COP28

شارك ملاك المزارع وأصحاب الشركات والإنشاءات الفندقية وأعضاء مجلس المزارعين بالإمارات، في مبادرة وطنية لتوزيع أكثر من مائة ألف شجرة غاف مجانية في مختلف إمارات الدولة على المواطنين والراغبين في زراعة الشجرة داخل منازلهم أو بالحدائق.

يأتي ذلك تزامنا مع قرب استضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP28، وفي إطار دعم التشجير ونشر الوعي بضرورة الاهتمام بتوسيع المساحات الخضراء في الدولة.

وعبر المساهمون وأصحاب المزارع عن حرصهم على رد الجميل للإمارات، التي تعمل جاهدة على توفير الموارد والمستلزمات كل للنهوض بالتنمية الزراعية، مؤكدين أن مبادرتهم الرامية إلى توزيع أشجار الغاف التي تأتي في ضوء إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، 2023 عاما للاستدامة تستهدف تحويل الإمارات إلى بلد أكثر اخضراراً واستدامة.

ونوه حميد عبيد الزعابي، عضو مجلس المزارعين بعجمان، بأن المبادرة لا ترجع أهميتها إلى المساهمة في توفير المزيد من المساحات وارفة الظلال والهواء المنعش، بل تمتد إلى المساهمة العملية في تحويل الانبعاثات الكربونية إلى هواء نظيف للأجيال القادمة.