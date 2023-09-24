تعقد دار الشروق جلسة حكي وحفل توقيع للكاتب أحمد الراشدي، اليوم الأحد، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء، في جناح دار الشروق رقم E17 بمعرض عَمّان الدولي للكتاب 2023.

يقدم الكاتب أحمد الراشدي جلسة حكي من قصته المصورة للأطفال: "هيا بدلتي الخارقة"، يعقبها حفل توقيع.

جدير بالذكر أن دار الشروق تشارك في معرض عَمّان الدولي للكتاب 2023، وذلك عبر جناح كامل "رقم E17 "، يضم أحدث إصدارات من الكتب الفكرية والروايات، وكتب الأطفال، وروايات اليافعين، ومجموعة متميزة ومتنوعة من المؤلفات والقصص المصورة.

وتشارك الدار بمجموعة من الإصدارات الحديثة، ومنها: الوراق للمفكر والكاتب يوسف زيدان، وباب الوادي للكاتب أحمد طيباوي، ورصاصة الدلبشاني للكاتب الروائي الدكتور ايمان يحيي، وديك أمي للكاتب حمدي أبو جليل، ورواية صاحب العالم للكاتب أحمد صبري أبو الفتوح، "خداع واحد ممكن" للكاتبة رضوى الأسود، و"على بلد المحبوب" للكاتب أحمد خير الدين، و"الغابة والقفص" لطلال فيصل، و"أطلس الخفاء" للكاتبة منصورة عز الدين، وكتاب 4 محاولات للحياة تأليف: نشوى صلاح - أحمد عبد المجيد - مروة سمير - أسامة علام، ورواية النقشبندي لرحمة ضياء، وقبل النكسة بيوم للدكتور إيمان يحيي، وكتاب الدحيح لطاهر المعتز بالله، ورق الحبيب للدكتور محمد المخزنجي، وأشجار السراب الأعمال القصصة الكاملة لإبراهيم عبد المجيد، وفى قلب الأحداث لوزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى.

كما تطرح دار الشروق مجموعة مميزة من مؤلفات أدب الطفل واليافعة، من بينها: هنا وشفا لهديل غنيم، ونانا طباخة لفاطمة المعدول، وكل شئ عن التنوع والاختلاف، وكل شئ عن الصداقة، كيف يمكننا حقا مساعدة الأشجار، وكيف يمكننا حقل مساعدة الأشجار.

كما تضم أرفف جناح دار الشروق، كتب: عش جديد، كل شيء عن الصداقة، عائلة صغيرة كبيرة كبيرة، ذراع ثقيل فوق كتفي، أنبياء الله، سلمى وليلي، أتمنى لك.