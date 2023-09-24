شهدت الجامعة الألمانية بالقاهرة في التجمع الخامس احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة من محافظات مصر الحاصلين على المنحة الكاملة للدراسة بكليات الجامعة للعام الأكاديمي 2023-2024 وتسليمهم الوثيقة الخاصة بالمنحة في حضور ذويهم، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة.

وقال الدكتور أشرف منصور، إن الجامعة لديها 11 برنامج للمنح الدراسية والبحثية، من بينها برنامج منح أوائل المحافظات والذي يشهد تمثيل كافة المحافظات، مضيفا أن الجامعة الألمانية لديها برامج منح كبيرة جدا للأوائل لكل الشهادات.

وأوضح أن عدد منح أوائل المحافظات للعام الجاري 54 منحة تغطي جميع أنحاء مصر، وأنه لفخر كبير للجامعة الألمانية المشاركة في التنمية على مستوى مصر من أقصاها لأدناها ومنتهى الفخر وبعد رحلة امتدت حوالي 20 عاما للجامعة الألمانية رأينا أولادنا أين هم.

وكشف عن الجديد في برامج المنح للجامعة الألمانية والمتمثل في تقديم برنامج منح ليس لأوائل الجامعة الألمانية بالقاهرة أو الجامعة الألمانية الدولية ولكن منح لجميع أوائل جامعات مصر، حيث يمكن لأي طالب من الأوائل على مستوى الجامعات المصرية، وحصل على تقدير سواء في فصل دراسي أو عام دراسي كامل التقديم على منحة الجامعة الألمانية والسفر خلال شهر فبراير ومارس المقبلين.

وأكد أن برنامج منح الأوائل في كفة الجامعات والذي تقدمه الجامعة الالمانية بشكل جديد يعد أحد برامج التنمية الجديدة وهو ما يعتبر تنمية جديدة لمصر، مستدركا: "نبحث على الأوائل بين 105 مليون لإتاحة التعليم وتطبيقا لمبادئ الجامعة التي تقوم على إتاحة التعليم وليس بناءا على القدرات المادية".

وقال إن خريج الجامعة الألمانية خريج على مستوى عالمي وخلال زيارته الأخيرة لبرلين لاستقبال أوائل الثانوية العامة بالتنسيق مع جريدة الجمهورية التقى عدد من الخريجين الذين يعملوا في شركات عالمية وكبيرة بل وبعضهم أسس لشركات خاصة به وبدأ يبحث عن خريجين جدد من الجامعتين الألمانية والألمانية الدولية في مصر للسفر والعمل معه.

وأعلن منصور فتح كلية طب العلاج الطبيعي في الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية بدءا من العام الدراسي الحالي.

ووجه حديثه لطلاب الثانوية العامة والحاصلين على منح أوائل المحاظفات أن مستقبل أي دولة يبدأ بكوادرها البشرية وبداية العام الدراسي هو بداية قصة نجاح لكل طالب وطالبة ويجب على كل طالب أن يدرك ما هي جذوره وعقب التخرج عليه أن ينفع أسرته أولا ثم محافظته وهي فلسفة منح الأوئل في المحافظلت أن يتعلم أبنائها ومنحهم فرص ومن ثم تحقيق التنمية في الإقليم وهو جزء من فلسفة أكبر وهي تنمية مصر بأكملها.

من جهته، قال الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية في القاهرة إن التفوق في الثانوية العامة هو البداية وأن الهدف المقبل هو أول الجامعة ولابد وأن يضع كل طالب أهداف كبيرة تنقل الطالب إلى العالمية.

وأوضح خلال أن الجامعة الألمانية تقدم منح لأوائل المتفوقين من المحافظات وفرص تعليم بالجامعة يمكن لأي طالب تغيير خططه المستقبلية.

وأضاف رئيس الجامعة الألمانية خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة من محافظات مصر الحاصلين على المنحة الكاملة للدراسة بكليات الجامعة للعام الأكاديمي 2023-2024، أن نظام التعليم بالجامعو في مصر مبني على مبادئ تجمع بين التعليم والبحث العلمي وتؤهله لسوق العمل وتمنحه فرص مختلفة عن أقرانه من الطلاب.

وأكد أن إمكانيات الجامعة الألمانية بالقاهرة كبيرة وتلبي منهاهجها ما يؤهل طلابها للعمل والسفر والدراسة في الخارج.

من جهتهم، استعرض عدد من الطلاب والطالبات الحاصلين على منح دراسية خلال السنوات السابقة من الجامعة الألمانية بالقاهرة ومدى الدعم الحاصلين عليه وفرص التعليم وجودته سواء داخل الجامعة الألمانية بالقاهرة أو في برلين.

وقال محمد الحسيني، من أوائل المحافظات 2019 شمال سيناء، والحاصل على منحة بالجامعة الألمانية، إن الجامعة توفر أعلى جودة تعليمية في مصر ومن عوامل النجاح الاجتهاد لكي يحصل الطالب على التميز في سوق العمل في مصر أو خارج مصر، متمنيا لهم النجاح في.