عمرو أديب: حتى وقت قريب لم يكن هناك صرف صحي في القرى المصرية

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الكثير من القرى في مصر تعاني من مشاكل الصرف الصحي، قائلا: "عندنا الصرف الصحي فيه مشاكل في العديد من القرى وحتى نكون صرحاء لغاية فترة قريبة؛ لم يكن هناك صرف صحي في القرى المصرية، محدش يزعل، الدولة فهمت وقررت تواجه ذلك بالمليارات وتصرف صح بمبادرة حياة كريمة".

وأوضح خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر شاشة "MBC مصر" مساء الإثنين، أن غياب منظومة الصرف الصحي في بعض القرى أدى إلى اعتماد الأهالي على وسائل بدائية للتخلص من مياه الصرف، لافتا إلى تسبب في اختلاط مياه الصرف الصحي بتوصيلات مياه الشرب، على غرار ما حدث في قريتي أبو الريش ودراو.

وأشاد بسرعة استجابة الدولة وتوضيحها للموقف في "وقت قياسي"، على الرغم من أن عمليات الاستقصاء والتحاليل تتطلب وقتا، لافتا إلى بدء تركيب أنظمة صرف صحي جديدة في القرى المتضررة لمنع تكرار هذه الأزمة مرة أخرى.

وأثنى على توجه الدولة نحو حل هذه المشكلة هذه الأزلية، قائلا: "حل الموضوع هيأخذ وقت طويل، مصر فيها آلاف القرى، ما تزعلش الصرف الصحي المفتوح واقع موجود في مصر من زمان، ولكن هذه المصيبة من قبل ثورة 1952، وبعدين مات الرئيس جمال عبد الناصر، وبعدين استشهد الرئيس السادات، وبعدين مات الرئيس مبارك الله يرحمه، وبعدين قامت ثورة يناير، وبعدين حصلت ثورة 2013، ومن بعدها بدأنا نحاول نحل المشكلة."