 يورتشيتش يحسم صفقتي بيراميدز.. الغندور يكشف التفاصيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يورتشيتش يحسم صفقتي بيراميدز.. الغندور يكشف التفاصيل

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 3:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 3:45 ص

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادي بيراميدز، كشف أن إدارة النادي تنتظر عودة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشتيش من الأجازة حتى يتم حسم صفقتي عمرو الجزار مدافع غزل المحلة والحارس حمزة علاء.

وأكد الغندور، في تصريحات لبرنامج استاد المحور، أن إدارة بيراميدز تضع الحارس حمزة علاء على رأس الصفقات في الوقت الحالي حتى يتم تدعيم مركز حراسة المرمى قبل الموسم الجديد.

وشدد: «المدافع عمرو الجزار أيضًا على يقترب من بيراميدز وسيتم عقد جلسة مع مسؤولو المحلة بعد عودة يورتشيتش من أجل حسم الصفقة».

وأتم: «كما يمتلك الجزار عرضًا من فريق البنك الأهلي، ولكن اللاعب ينتظر عودة الأهلي من المونديال حتى يتم حسم موقفه».


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