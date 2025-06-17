 سلوفاكيا تجلي مواطنيها ومواطنين أوروبيين من إسرائيل عبر الأردن وقبرص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلوفاكيا تجلي مواطنيها ومواطنين أوروبيين من إسرائيل عبر الأردن وقبرص

علم سلوفاكيا
علم سلوفاكيا

نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 5:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 5:23 ص

وصلت أولى الرحلات الجوية التي أرسلتها الحكومة السلوفاكية لإجلاء المواطنين السلوفاك وغيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي من إسرائيل إلى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا مساء الإثنين وعلى متنها 73 راكبا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة إن مواطني الاتحاد الأوروبي يُجرى إجلاؤهم من مطارين في الأردن، مرورا بقبرص، وذلك بسبب إغلاق المطارات الإسرائيلية.

وشملت الرحلة الأولى 30 مواطنا سلوفاكيا و43 مواطنا آخر من دول الاتحاد الأوروبي، من بينهم أشخاص من جمهورية التشيك وبولندا والنمسا. وكان في استقبالهم وزراء الخارجية والداخلية والدفاع.

ولأسباب أمنية، تم الإبقاء على تفاصيل الرحلات سرية في البداية. وفي المساء، أوضح الوزراء الثلاثة سير العملية، مشيرين إلى أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع السلوفاكية لا تزال في محيط إسرائيل وتقوم بنقل الركاب من مطاري عمّان والعقبة، الواقعين في شمال وجنوب الأردن.

ثم تقوم طائرة تابعة لوزارة الداخلية بنقل من تم إجلاؤهم من مطار لارنكا في قبرص إلى براتيسلافا. ومن المقرر تنفيذ رحلات إجلاء إضافية يومي الثلاثاء والأربعاء.


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