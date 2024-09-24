البنك المركزي الصيني يخفض الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية 20 نقطة أساس

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أعلن بان جونجشينج محافظ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء اعتزام البنك خفض الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية أجل 7 أيام بمقدار 20 نقطة أساس من 7ر1% 5ر1%.

وقال بان إن الخفض يستهدف دفع سعر الفائدة الأساسي للقروض وسعر الفائدة على الودائع نحو الانخفاض مع الحفاظ على استقرار هامش الفائدة الصافي للبنوك التجارية.

من ناحية أخرى ضخ بنك الشعب اليوم 460 مليار يوان (24ر65 مليار دولار) عبر آلية إعادة الشراء العكسية آجل 14 يوما بفائدة قدرها 85ر1%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلا عن البنك المركزي.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.