طالبان تشدد القيود على وسائل الاعلام

أصدرت حكومة طالبان توجيهات جديدة لوسائل الاعلام في كابول، تحظر البث المباشرة للبرامج السياسية وانتقاد قوانينها وسياستها، حسبما ذكر مركز الصحفيين في أفغانستان.

وجاء في بيان المركز الذي صدر مساء أمس الاثنين، أنه يجب على وسائل الاعلام حاليا أن تسجل البرامج مسبقا وتقديم قائمة الضيوف للموافقة عليها، بالإضافة إلى فرض رقابة على المحتوى المنتقد لسياسات طالبان.

ويمكن أن ينجم عن الإخفاق في اتباع هذه التعليمات تداعيات على كل من وسائل الإعلام والأفراد.

وأعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء هذه التعليمات الجديدة، حيث اعتبرها "محاولة أخرى لإضعاف وقمع حرية الإعلام" في أفغانستان.

ورصد المركز ما لا يقل عن 21 من التعليمات الخاصة بالإعلام، التي فرضتها طالبان منذ عودتها للسلطة في أغسطس 2021، وقيدت "بصورة كبيرة" من حرية الإعلام.