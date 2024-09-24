اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين،، بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق محافظة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت عنبتا من جهة حاجز عناب العسكري عند مدخلها الشرقي، وجابت شوارع البلدة وتحديدا شارع السكة، ومحيط ديوان الشراقة وميدان الشهيد مؤمن أبو عسل على الشارع الرئيسي، والجبل الجنوبي، قبل أن تتوجه صوب بلدة كفر اللبد المجاورة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت كفر اللبد وسيرت دورياتها الراجلة، وتوجهت باتجاه منطقة الكفايف، ومحيط الكراج، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذي أطلقوا الأعيرة النارية والقنابل الصوتية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات