السعودية تؤكد ضرورة اتخاذ خطوات ذات مصداقية للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء السعودي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، تناول المجلس مجمل التطورات على الساحة الدولية، مجددًا سعي المملكة إلى تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وأكد المجلس دعم الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة والعالم، إضافة إلى الإسهام في كل ما من شأنه توطيد التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية.

وأعرب عن الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن إنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية، للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.