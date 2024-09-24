وجه أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة لأحد اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون تحديد هوية هذا اللاعب.
قال أحمد بلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" الكابتن الفيلسوف إللي بيوزع النصايح على قدامي اللاعبين، شكرا لنصيحتك الغالية وأكيد هنعمل بيها".
أضاف:" إحنا كمان نصحناك من ٢٠ سنة إنك بتمارس مهنة مش مهنتك
بشهادة العربي والأجنبي، ولسه إلى الآن مش واخد بنصيحتنا".
أشار بلال:" سعيد ومبسوط إنك لقيت مهنة ممكن تجيد فيها وهي التنظير على الآخرين ".
أكد أحمد بلال:" إحنا خبرتنا وتاريخنا في الملاعب وإمكانياتنا تسمحلنا إننا نشيد وننتقد ونحلل".
أتم:" وأنت أصبحت خبرتك وقدراتك إنك تقول رمضان كريم".