 بلال لـ أحد منتقديه: نصحناك من 20 سنة..«تمارس مهنة مش مهنتك» - بوابة الشروق
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بلال لـ أحد منتقديه: نصحناك من 20 سنة..«تمارس مهنة مش مهنتك»

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 2:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 2:19 م

وجه أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة لأحد اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون تحديد هوية هذا اللاعب.

قال أحمد بلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" الكابتن الفيلسوف إللي بيوزع النصايح على قدامي اللاعبين، شكرا لنصيحتك الغالية وأكيد هنعمل بيها".

أضاف:" إحنا كمان نصحناك من ٢٠ سنة إنك بتمارس مهنة مش مهنتك

بشهادة العربي والأجنبي، ولسه إلى الآن مش واخد بنصيحتنا".

أشار بلال:" سعيد ومبسوط إنك لقيت مهنة ممكن تجيد فيها وهي التنظير على الآخرين ".

أكد أحمد بلال:" إحنا خبرتنا وتاريخنا في الملاعب وإمكانياتنا تسمحلنا إننا نشيد وننتقد ونحلل".

أتم:" وأنت أصبحت خبرتك وقدراتك إنك تقول رمضان كريم".


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