أوكرانيا ترفض القبول بخسارة جزء من أراضيها كجزء من اتفاق سلام

رفضت أوكرانيا اليوم الثلاثاء أي فكرة تتضمن قبولها باحتلال روسيا لجزء من أراضيها فى إطار اتفاقية للسلام.

وأعلنت وزارة الخارجية في كييف أن الانسحاب الكامل لروسيا من أوكرانيا وحدودها المعترف بها دوليا هو "أحد النقاط الأساسية في خطة السلام التي صاغها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".

وتحتل روسيا حوالي خمس أراضى أوكرانيا بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحرب، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014.

يشار إلى أن زيلينسكي يزور حاليا الولايات المتحدة لتقديم خطته لتحقيق النصر، لكن ليس معروفا حتى الآن سوى الخطوط العريضة للاقتراح. وأكدت وزارة الخارجية أن الحلول المؤقتة "لا يمكن أن تعيد السلام الكامل، بل تؤجل الحرب فقط".

وأضافت أنه يجب زيادة الضغط الدولي على روسيا للتخلي عن الأراضي التي احتلتها.وقالت الوزارة "هذا سيناريو واقعي يمكننا تحقيقه من خلال الجهود المشتركة".