جانتس: لدى الحكومة وقوات الأمن الدعم الكامل لإعادة سكان الشمال

قال زعيم حزب معسكر الدولة في إسرائيل بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إن لدى الحكومة وقوات الأمن الدعم الكامل لمواصلة العمل لإعادة سكان الشمال بأمان.

وأضاف جانتس أنه "إذا لم يتوقف نصر الله عن إطلاق الصواريخ فسنضطر إلى القيام بعملية برية لإعادة سكان الشمال"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن غارات إسرائيلية وقعت على بلدات كفررمان والطيبة وأطراف تولين وزوطر وزفتا والغازية جنوبي لبنان.

كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على مجدل سلم والمصيلح وزوطر الغربية جنوبي لبنان، وعلى بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان.

وفي وقت سابق، شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت انفجاراً جديداً، اليوم الثلاثاء، والذي جاء جراء غارة إسرائيلية استهدفت تحديدا منطقة الغبيري.

بعد ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ غارة بشكل محدد في منطقة بيروت، حيث زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفيذ محاولة اغتيال لقيادي رفيع في بيروت، لكن دون أن تتضح النتائج بعد.

من جانبها، قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن 6 شهداء و15 مصابا سقطوا في الغارة الإسرائيلية على الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية.