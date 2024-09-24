أبو الغيط: الأزمات الراهنة في المنطقة العربية تدفع لتعزيز العمل مع الأمم المتحدة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، أن مجلس الأمن بشكله وأدائه الحالي لا يُلبي الطموحات المشتركة، مشدداً على الضرورة الملحة لإصلاح حقيقي وشفاف للمجلس ما يعيد الثقة ويعكس معطيات العصر.

وشارك أبو الغيط في اليوم الثاني من أعمال قمة المستقبل المنعقدة بنيويورك، أمس، حيث ألقى كلمة أكد فيها على أن القضايا التي نواجهها اليوم مرتبطة ومتشابكة، وكلها تتقاطع عند نقطة رئيسية هي صيانة التعددية والعمل المشترك على الصعيد الدولي، مشيراً إلى قضايا ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي، والفجوة القائمة بين العالم النامي والدول الغنية، خاصة فيما يتعلق بتمويل المناخ، وتقاسم أعباء التكيف مع التغير المناخي على نحو عادل ومنصف والفقر المدقع وأزمات الديون والتحديات الخطيرة التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة وخاصة الذكاء الاصطناعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن أبو الغيط أشار في كلمته إلى أن الجميع صار مقتنعاً بأن مجلس الأمن بشكله الحالي لم يعد يعكس حقائق عالم اليوم، وأنه لم يعد يخدم أهداف العمل المتعدد الأطراف على نحو فعال ومؤثر في النزاعات القائمة، والمثال الأكبر على ذلك هو تواصل العدوان والإجرام الإسرائيلي متواصلاً لشهور على غزة دون أن يتمكن المجلس من التوصل لقرار، وعندما صدر القرار، لم يتمكن المجلس من إنفاذه حتى الآن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أكد أن الأزمات الراهنة في المنطقة العربية والعالم تدفعنا لتعزيز واستمرار العمل مع الأمم المتحدة لمعالجة أسباب هذه الأزمات وتغيير الواقع إلى الأفضل من أجل الأجيال الجديدة.