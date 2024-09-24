قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المراكز والمستشفيات والعيادات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان تقوم بواجبها كاملًا في استقبال حالات النزلات المعوية، وتقديم الرعاية الصحية لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء: «الاستعدادات قائمة في كل المستشفيات، والدولة في مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، وكل الجهات المعنية، تتابع الموقف لحظة بلحظة».

وأشار إلى أن «الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع النزلات المعوية قوية جدًا»، مثمنًا تعامل المستشفيات مع الحالات وتقديم العلاجات اللازمة لها.

وناشد المواطنين التوجه إلى المستشفى فورًا حال الإصابة بأعراض النزلات المعوية، موضحًا أن المريض يتماثل الشفاء سريعًا إذا كانت الحالة بسيطة.

وعن تقييمه للتعامل مع حالات الإصابة، عقب: «إحنا والله بكل أمانة نُستنفر لخدمة المواطنين والمرضى، ده واجب قومي علينا ودول أهلنا، المصاب ممكن يكون أخويا أو أحد أفراد أسرتي أو صديقي، ونحن نعمل تحت مظلة واحدة لخدمة المواطن المصري وتقديم الخدمات اللازمة دون تأخير وبكل الإمكانيات».