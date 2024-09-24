رئيس الوزراء العراقي: أنجزنا جميع متطلبات التحويلات المصرفية عبر المنصة الإلكترونية

رجح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن تنجز الحكومة جميع متطلبات التحويلات المصرفية في العراق عبر المنصة الإلكترونية نهاية العام الجاري.

وقال السوداني، خلال اجتماعه مع نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو وعدد من المسئولين في وزارة الخزانة الأمريكية، إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وتم إكمال 95% من التحويلات المصرفية من خلال المنصة الإلكترونية، وتبقى أقل من 5% ستُنجز نهاية العام الجاري".

وذكر أن الحكومة ستعمل على التحول إلى نظام المصارف المراسلة وفق نهج الحكومة والتزامها برفع قدرات البنوك العراقية، بما يتناسب مع المعايير العالمية ويلبي حاجة البيئة الاستثمارية المزدهرة في العراق.

وأثنى الوزير الأمريكي، على التقدم الذي يشهده العراق في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية التي تحققت خلال وقت قياسي وحالة النمو الاقتصادي الذي بلغ إجمالاً بحدود 6% وهو ما يعزز جهود الحكومة في التنمية.

وأعرب عن الاستعداد للتعاون والعمل ضمن شراكة ثنائية تصب في مصلحة التطوير الاقتصادي.

وحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية، واستعراض جهود الحكومة وخططها في الاصلاح الاقتصادي والمالي، والتوجه نحو تنويع مصادر الناتج العراقي، وتعزيز مستهدفات التنمية والإجراءات العملية المطبقة في مجال مكافحة غسيل الأموال.