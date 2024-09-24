العراق يمنح سمات الدخول إلى اللبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية

قررت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، الاستمرار في منح سمات الدخول للمواطنين اللبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية العراقية.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم، أنه "بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني الذي يتعرض منذ أيام إلى عدوان صهيوني مجرم، وتضامنا وإسنادا من العراق، حكومةً وشعبا، مع الأشقاء في لبنان، وجه رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتمديد سمة دخول المواطنين اللبنانيين المتواجدين في العراق دون الحاجة إلى السفر لمدة 30 يوما، وتمدد مرة أخرى، استنادا الى أحكام قانون إقامة الأجانب بسبب ما يمر به لبنان من ظروف حرب قاهرة".

ووفق البيان، تقرر أيضا إعفاء المواطنين اللبنانيين المخالفين بالوقت الحاضر من العقوبات المنصوص عليها بالقانون.

وشهدت بغداد والمحافظات العراقية اليوم أوسع حملات لجمع التبرعات من المواطنين والشركات والمنظمات والتجمعات السياسية والدينية، تشمل تبرعات مالية ومواد غذائية وطبية سترسل إلى لبنان جوا وبرا لدعم صمود الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.