استقبال جماهيري للعرض المصري «حيث لا يراني أحد» في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

استضاف المسرح الكبير في قصر ثقافة الأنفوشي، في العاشرة من مساء أمس العرض المسرحي «حيث لا يراني أحد» من مصر، وهو ثالث العروض المصرية في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي «مسرح بلا إنتاج»، برئاسة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان، وتحمل الدورة الرابعة عشرة اسم النجم أحمد السقا، وتحتضن مدينة الإسكندرية فعليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتأسس المهرجان عام 2008 على يد الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفي للمهرجان.

وشهد العرض، حضورا جماهيريا كبيرا، واعتمد العرض على الخيال حول قصة حياة شابين داخل الساعة أحدهما يعمل حارس توظيف للساعة، والآخر يعمل كعقرب من عقارب الساعة، ومن خلال الحوار بينهم يناقش العرض طبيعة العلاقات العاطفية وطبيعة الحياة الضاغطة التي تجرد الإنسان من المشاعر.

واعتمد العرض معظم الوقت على المونودراما، وضم فريق عمل العرض كل من محمود بكر، وميرنا نديم، وبولا ماهر، والعمل من تأليف وإخراج محمود صلاح، وديكور السيد محمد، وملابس هناء النجدي، وموسيقى زياد علي، ومايا كريم بدر، وإضاءة أحمد طارق، ومكياج مارينا مجدي، ومخرج منفذ حسام ماجيك.

وأشار تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، إلى أن هذه الدورة تعد فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك في هذه الدورة من المهرجان 15 عرضا، بواقع أربعة عروض مصرية، و11 عرضا من 11 دولة خارج مصر وهم (الأردن، وإسبانيا، وتونس، وإيطاليا، والجزائر، والإمارات، وبولندا، والسودان، ولبنان، والعراق، والسعودية).

وتقام العروض، على عدد من مسارح الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عددا من الورش الهامة، بالإضافة لتكريمات لعدد من نجوم الفن.