كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق المحلية خلال الفترة الراهنة.

وأوضح «النجيب»، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع درجات الحرارة وكثرة حلقات التداول هما السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الطماطم لدى بعض التجار.

وتابع حاتم النجيب: «هناك ارتفاع كبير في بعض أنواع الخضراوات والفاكهة يكون غير مبرر، ويجب إتاحة كميات كبيرة من الإنتاج الزراعي لهذه الأصناف في الأسواق حتى يتم تخفيض الأسعار».

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إلى أن سعر الطماطم غير عادل، والتجار يستغلون العجز في المنتج الزراعي ويرفعون سعره على المستهلكين، مختتمًا: سعر كيلو الطماطم سيكون 7 جنيهات و8 جنيهات بعد شهر ونصف من اليوم.