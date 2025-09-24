أفادت قناة «الجزيرة» بأن جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في محيط المستشفى الميداني الأردني جنوب غرب مدينة غزة، وذلك في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وأمس الأول، أعلن الجيش الأردني عن نقل المستشفى الميداني الأردني من مدينة غزة إلى خانيونس، وذلك حفاظًا على سلامة الكوادر العاملة، في ظل التوسع الإسرائيلي في الهجوم البري على قطاع غزة.

وأكد مصدر عسكري أردني في بيان رسمي، أن قرار نقل المستشفى الميداني الأردني، الذي كان متمركزًا في منطقة تل الهوى، يأتي حرصًا على سلامة الطواقم الطبية والعاملين فيه.

وأوضح المصدر العسكري الأردني أن محيط المستشفى الميداني الأردني شهد قصفًا متواصلًا وتفجيرًا مكثفًا للمباني خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في تحطم واجهات المستشفى وتعطيل بعض الخدمات نتيجة لتضرر الأجهزة والمعدات.

وأكد المصدر ذاته أن المستشفى الميداني الأردني أصبح معزولًا ومتوقفًا عن العمل بسبب الأحداث الجارية وصعوبة الوصول إليه، مشيرًا إلى أن الهدف من نقله هو إفادة أكبر عدد ممكن من سكان غزة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، خاصة في ظل الاكتظاظ الشديد للمرضى والمصابين الذين لا يجدون العلاج في المستشفيات الأخرى.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، بأنه سهّل إخلاء المستشفى الميداني الأردني وطواقمه بشكل مستقل، بناءً على طلب الجانب الأردني، وذلك عقب التحذيرات التي وُجهت للمدنيين بالإخلاء جنوبًا حفاظًا على سلامتهم.

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلنت قوات الاحتلال عن توسيع نطاق عملياتها البرية بهدف السيطرة الكاملة على مدينة غزة، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في القطاع، مع إصدار إنذارات متتالية للسكان بالإخلاء وسط قصف مكثف.