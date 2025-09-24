وزير دفاع ألمانيا: طائرة عسكرية روسية تحلق فوق فرقاطة ألمانية في بحر البلطيق

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الأربعاء، بأن طائرة عسكرية روسية قامت بالتحليق فوق فرقاطة تابعة للبحرية الألمانية في بحر البلطيق.

وفي كلمة أمام البرلمان الألماني، ربط بيستوريوس الحادثة بما وصفه بـ "سلسلة من الاختراقات" التي قامت بها طائرات مسيرة ومقاتلات روسية في المجال الجوي لكل من بولندا وإستونيا.

وفي العرف العسكري، تُعد هذه الانتهاكات استفزازًا غير ضروري.

وقال الوزير الألماني، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن روسيا تختبر حرفيا حدود الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإنها تقوم بهذه الاختبارات بوتيرة متزايدة وبشكل مكثف، ودعا في الوقت نفسه إلى الموافقة على تطبيق زيادة واسعة في ميزانية الدفاع.

وأضاف بيستوريوس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يريد استفزازنا، يريد استفزاز دول الناتو، وتحديد وكشف واستغلال ما يعتبرها نقاط ضعف في الحلف".

واتهم الوزير بوتين بالخطأ في حساباته، وأردف أن "الحلف ردّ بوضوح وحزم على الاستفزازات الروسية، وفي الوقت ذاته بالقدر اللازم من التعقل، وهو أمر مطلوب على نحو خاص في هذه الأيام".

وأجرى البرلمان الألماني مشاورات حول موازنة الدفاع (المعروفة باسم الخطة الفردية رقم 14) وذلك في قراءة أولى لهذه الموازنة. وينص مشروع الميزانية الدفاعية العادية على تخصيص نفقات بقيمة 82,69 مليار يورو، فيما سيتم تخصيص نفقات إضافية بقيمة 25,51 مليار يورو من الصندوق الخاص للجيش.

وفي العام الجاري 2025، تم تخصيص مبلغ بقيمة 62,43 مليار يورو في الميزانية العادية للدفاع، إضافة إلى 24,06 مليار يورو من الصندوق الخاص بالقوات المسلحة.