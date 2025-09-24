اليونيفيل: سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية داخل مقرنا العام في جنوب لبنان

أعلنت المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) كانديس أرديل، اليوم الأربعاء ، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية سقطت أمس الثلاثاء داخل المقر العام لـ "اليونيفيل" في منطقة الناقورة في جنوب لبنان، مؤكدة أن هذا الحادث يعتبر "انتهاكًا للسيادة اللبنانية وللقرار 1701" .

وقالت المتحدثّة ، في بيان صحفي اليوم: "لم يُصب أحد بأذى" ، مشيرة إلى أن "اليونيفيل تأخذ أي تدخّل أو تهديد ضد أفرادها أو منشآتها أو عملياتها على محمل الجد، وستحتج رسمياً على هذا العمل".

وأضافت أن " حفظة سلام متخصصين في التخلّص من الذخائر المتفجرة قاموا على الفور بعزل المسيّرة وتأمين محيطها، وتبين أنها لم تكن مسلّحة، بل كانت مزودة بكاميرا".

وتابعت أرديل " في حين أن قوات حفظ السلام مجهزة وجاهزة لاتخاذ إجراءات ضد أي تهديدات لسلامتها دفاعاً عن النفس، إلا أن هذه المسيّرة سقطت من تلقاء نفسها."

وأعلنت أنه " على الرغم من هذه التحديات، تعمل قوات حفظ السلام بحيادية وثبات لدعم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان".