الدنمارك: مؤشر ثقة الأعمال يرتفع بشكل طفيف في سبتمبر

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الدنماركية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر ثقة الأعمال في الدنمارك ظل مستقراً إلى حد كبير خلال سبتمبر، وسط تراجع الثقة في القطاع الصناعي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وارتفع المؤشر العام لثقة الأعمال، الذي يجمع توقعات قطاعات الصناعة والبناء وتجارة التجزئة والخدمات، إلى 103.5 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ103.3 نقطة في أغسطس، فيما تمثل قيمة 100 المتوسط التاريخي.

وبينما سجل مؤشر الثقة الصناعية تراجعاً ملحوظاً إلى 92.0 نقطة من 99.0 نقطة، نتيجة تدهور توقعات الإنتاج والتوظيف، كشف المسح أن نحو 71.4% من الشركات الصناعية الدنماركية تأثرت بالرسوم الجمركية الأخيرة على واردات السلع إلى الولايات المتحدة.

في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع البناء قليلاً إلى 99.9 نقطة من 99.8 نقطة، وقفز مؤشر تجارة التجزئة من 95.6 نقطة إلى 105.9 نقطة، كما صعد مؤشر قطاع الخدمات من 106.5 نقطة إلى 107.9 نقطة.