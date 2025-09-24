 الداخلية السورية تعلن إلقاء القبض عن أحد سجّاني صيدنايا - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 1:41 م القاهرة
الداخلية السورية تعلن إلقاء القبض عن أحد سجّاني صيدنايا


نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 1:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 1:14 م

أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض عن أحد سجّاني «صيدنايا»، السجن الواقع على مشارف العاصمة دمشق، واحتجز فيه آلاف المعتقلين وتعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة والإخفاء القسري.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن «قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، نفّذت عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم حسن مرعي حسن الحسين، المنحدر من قرية تلحدية بريف حلب الجنوبي، أحد سجّاني سجن صيدنايا، والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين المدنيين».

وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت أن المجرم بدأ عمله ضمن سرية الحراسة الخاصة بالسجن، ثم عُيّن كسجّان في ما يُعرف بـ«السجن الأحمر» في صيدنايا، حيث تورّط في تعذيب المعتقلين جسديًا، وشارك في تنفيذ إعدامات ميدانية، بالإضافة إلى نقل جثث بعض المعتقلين الذين استشهدوا تحت التعذيب ورميها في أماكن مجهولة.

ولفتت إلى «إحالة المجرم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه».

وأكدت الوزارة في ختام بيانها، استمرار عمليات الرصد والمتابعة لضبط كل من يثبت تورطه بارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء، بما يضمن حماية حقوقهم وتعزيز العدالة وسيادة القانون.

 

