أبدى أحمد زهران، المدرب العام لفريق حرس الحدود، حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال زهران، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن فريقه كان الأقرب لحسم اللقاء: «كنا الأقرب للفوز، لكن بعدما أهدرنا فرصة محققة، استقبلنا هدفًا لتتحول النتيجة من 3-2 للحرس إلى 3-2 للأهلي».

وأضاف: «ركزنا على استغلال أخطاء الأهلي في الكرات الثابتة، خاصة في التمركز الدفاعي الذي ظهر ضعيفًا في آخر مباراتين لهم».

واختتم تصريحاته قائلاً: «أنا حزين على الطريقة التي خسرنا بها، وكنا نتمنى الخروج على الأقل بنقطة من مواجهة الأهلي».