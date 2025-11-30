ملك وملكة بريطانيا ينعيان الكاتب المسرحي توم ستوبارد

قدم ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وعقيلته الملكة كاميلا، تعازيهما في وفاة الكاتب المسرحي الرفيع توم ستوبارد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 عاما، حيث وصفاه بأنه "صديق عزيز أظهر عبقريته بكل تواضع".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأحد، عن الملك تشارلز قوله في بيان صدر عن قصر باكنجهام: "نشعر أنا وزوجتي بحزن بالغ لسماع نبأ وفاة أحد أعظم الكتّاب لدينا، السير توم ستوبارد".

وذكر تشارلز، في حديثه عن ستوبارد الذي حاز على عدد من الجوائز: "لقد كان صديقا عزيزا أظهر عبقريته بكل تواضع، وكان قادرا على أن يكتب بقلمه في أي موضوع، وقد فعل ذلك بالفعل، ليثير التحدي ويؤثر على جمهوره ويلهمه، بما استوحاه من تاريخه الشخصي".

وقال:" نتقدم بأحر تعازينا لعائلته الحبيبة".

وبحسب ما ورد في بيان صدر عن شركة "يونايتد إيجنتس"، فقد توفي الكاتب الشهير - المعروف بأعمال مثل "روزنكرانتز وجيلدنستيرن ماتا" و"أركاديا" وفيلم "شكسبير عاشقا" وهو من إنتاج عام 1998 وحاز على سبع جوائز أوسكار - "بسلام" بمنزله في دورست "محاطا بعائلته".