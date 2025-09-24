29 شهيدا بينهم 24 في مدينة غزة بنيران وقصف الاحتلال

استشهد 29 فلسطينيا بينهم 24 في مدينة غزة، في قصف ونيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 17 شخصا وإصابة آخرين بجروح في مجزرة ارتكبها الاحتلال في قصف مخازن تابعة لبلدية غزة تؤوي نازحين قرب سوق فراس بالمدينة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وفي حي الصبرة جنوب غزة، استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون إثر استهداف منزل، كما استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزل في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة، فيما استشهدت سيدة وأصيب آخرون نتيجة قصف منزل شمال مخيم النصيرات.

وفي شارع الصحابة بمدينة غزة، استشهدت امرأتان وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال شقة سكنية، إضافة إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف مسيّرة للاحتلال مجموعة أشخاص بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

وتواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية الغربية من مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

وقد أسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 عن استشهاد 65344 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 166795 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.