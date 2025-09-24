خبراء أمميون يدعون الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم لتعليق مشاركة إسرائيل بالمسابقات الدولية

دعا خبراء بالأمم المتحدة، الاتحادين الدولي "الفيفا" والأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، إلى تعليق مشاركة المنتخب الإسرائيلي في المسابقات الدولية، في ظل تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة الفلسطيني.

وأكد الخبراء "يمكن، بل ينبغي، تعليق عضوية الفرق الوطنية التي تمثل دولا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما حدث في الماضي".

وأشاروا إلى أن التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني 2024، ذكّر كل دولة بواجبها القانوني في التصدي للإبادة الجماعية.

وقال الخبراء في البيان: "يجب على الرياضة أن ترفض فكرة أن الأمور تسير كالمعتاد. ويجب على الهيئات الرياضية ألا تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما عندما تُستخدم منصاتها لتطبيع الظلم".

ودعوا الاتحادين الدولي "الفيفا" والأوروبي "اليويفا" لكرة القدم إلى تعليق عضوية المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم في المسابقات الدولية.

وأوضح الخبراء أن هذه الدعوة "تستهدف دولة إسرائيل وليس اللاعبين الأفراد".

كما حثوا الفيفا على "التوقف عن إضفاء الشرعية على الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وختم الخبراء: "هناك ضرورة قانونية وأخلاقية لاتخاذ كل إجراء ممكن لـ"إنهاء الإبادة الجماعية في غزة الآن".

والخميس الماضي، طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتعليق مشاركة الفرق الرياضية واللاعبين الإسرائيليين في المسابقات الدولية، حتى وقف حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

ووفق بيان سابق للاتحاد، بلغ "إجمالي شهداء الحركة الرياضية والكشفية 774 شهيدا، من بينهم 355 شهيدا من لاعبي كرة القدم، و277 شهيدا من الاتحادات الرياضية، و142 شهيدا من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقودا"، منذ أكتوبر 2023