وزير الخارجية يبحث مع رئيس برلمان عموم إفريقيا تعزيز التعاون وتوحيد المواقف الإقليمية والدولية

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيد فورتشن شارومبيرا، رئيس برلمان عموم أفريقيا، يوم الأربعاء 24 سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون مع مؤسسات الاتحاد الإفريقي وتكثيف التنسيق البرلماني المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي بالدور المحوري الذي يضطلع به البرلمان الإفريقي في دعم قضايا القارة وتعزيز العمل الإفريقي المشترك، مؤكداً دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تطوير دور البرلمان في تمثيل الشعوب الإفريقية وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما تناول اللقاء بحث سبل تطوير آليات التعاون بين البرلمان المصري والبرلمان الإفريقي، بما في ذلك تعزيز التواصل المباشر وتبادل الخبرات البرلمانية، دعماً لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وبما يسهم في دعم جهود السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة.