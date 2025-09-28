الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بسبب برنامجها النووي، مما زاد من الضغط على الجمهورية الإسلامية حيث يجد شعبها نفسه بشكل متزايد عاجزا عن الحصول على الغذاء الذي يحتاجه للبقاء على قيد الحياة فضلا عن القلق بشأن مستقبله.

وبعد فشل دبلوماسية اللحظة الأخيرة في الأمم المتحدة، دخلت العقوبات حيز التنفيذ اليوم الأحد في الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش.

وستتسبب العقوبات مرة أخرى في تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، وتعاقب أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، من بين تدابير أخرى. وجاء ذلك من خلال الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، والمضمنة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية.

وكانت إيران قد زعمت أن الأمم المتحدة لا تملك سلطة إعادة فرض العقوبات بينما أصرت أيضا على أنها لن يكون لها أي تأثير على البلاد. ومع ذلك، تأتي هذه العقوبات بعد أن شنت إسرائيل حربا استمرت 12 يوما على إيران في يونيو والتي شهدت أيضا قصف الولايات المتحدة لمواقع نووية إيرانية.