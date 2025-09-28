واشنطن: الدبلوماسية لا تزال خيارا مطروحا في ظل العقوبات على إيران

في أعقاب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي، قالت الولايات المتحدة إنها لا تزال منفتحة على المفاوضات المباشرة مع إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أن الدبلوماسية لا تزال خيارا. وقال روبيو: "لا يزال الاتفاق هو أفضل نتيجة للشعب الإيراني والعالم"، مضيفا أنه يجب على إيران الانخراط في محادثات بحسن نية دون تأخير أو عرقلة.

وأضاف: "في غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على الشركاء تنفيذ عقوبات العودة التلقائية (سناب باك)على الفور من أجل الضغط على قادة إيران لفعل الصواب لأمتهم، والأفضل لسلامة العالم".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد رفض مؤخرا فكرة المفاوضات مع الولايات المتحدة، متهما ترامب بالافتقار إلى الالتزام الجاد بالحوار. واتهمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إيران بالسعي للحصول على أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

وشنت إسرائيل حربا استمرت 12 يوما ضد إيران في يونيو، وضربت منشآت نووية رئيسية بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وفي الأشهر التي سبقت الصراع، أمضت الولايات المتحدة ما يقرب من شهرين في التفاوض مع طهران حول برنامجها النووي دون التوصل إلى اختراق.